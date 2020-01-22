اجتماع لوزراء خارجية الجوار الليبي اليوم

تحتضن الجزائر الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا في اطار بحث تسوية للأزمة الليبية

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن هذا الإجتماع ستشارك فيه كل من تونس،مصر،السودان،تشاد والنيجر بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها ويتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا الشقيقة بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة فيها ويندرج هذا الإجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية إلى الطريق الصحيح.

وكانت الجزائر قد أقنعت العالم في قمة برلين حول ليبيا بمقاربتها القائمة على رفض التدخل العسكري الأجنبي وحل الازمة بالحوار الوطني بين جميع أطراف النزاع الليبي

باية ع