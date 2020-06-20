اجتماع طارئ لقيادة المحضرين القضائيين

قررت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عقد اجتماع طارئ لها، يوم غد الاثنين، للرد على تصريحات وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بخصوص نزع مهمة التبليغ في المادة الجزائية، من المحضر القضائي ومنحها إلى سعاة البريد.

وحسب مصادر إعلامية، فقد خلفت هذه التصريحات، موجة من الغضب والاستياء، في أوساط المحضرين القضائيين، معتبرينها تصريحات استفزازية و”نكران الجميل” لهؤلاء الأعوان القضائيين، الذين بقوا أوفياء في أدائهم خدمة التبليغ الجزائي، بالرغم من أن معظم هذه الدواوين العمومية، لم تتقاضى مستحقاتها وديونها تجاه الوزارة، حول التبليغات الجزائية والمساعدة القضائية منذ سنوات.

حيث أرجع المكلفون حصريا بالتبليغ الرسمي القانوني، حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سبب تدني نسبة التبليغ الجزائي بالدرجة الأولى، إلى تعليمة وزارة العدل نفسها، التي تلزم المحضرين القضائيين على التبليغ شخصيا في المواد الجزائية، وهذا مخالف للمواد القانونية حول التبليغ، فضلا عن عدم وضوح عناوين المبلغ لهم، والهوية الناقصة، وعدم تسمية وترقيم الشوارع، وامتناع المبلغ لهم، من الحضور لجلسات القضايا الجزائية، كلها أسباب لا دخل فيها للمحضر القضائي، ناهيك على أن شهري أفريل وماي، اللذين تكلم عليهما الوزير بتدني التبليغ فيهما، بلغت فيهما جائحة كورونا الذروة في بلادنا، مما تعذر الاتصال بالمراد تبليغهم، في أجواء الحجر، وعدم توفر وسائل النقل.

ويرى أهل المهنة تمهيد الوزارة، لسحب التبليغ الجزائي من المحضرين، أمر خطير خصوصا، وانه يطرح تزامنا مع انضمام 1500 محضر جديد للمهنة، في ظل تقلص دائرة التنفيذ، واتجاه نشاط المهنة نحو العد التنازلي، في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات، ليتفق المعنيون على عقد الاجتماع الطارئ، لتوحيد الصفوف، ومخاطبة الوصاية بلسان واحد.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت في بيان لها، أمس، عن أسماء الفائزين في مسابقة التوظيف، على أساس الشهادة بعنوان سنة 2019، لأسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية، التي جرت على مستوى الجهات القضائية المعنية، مشيرة أنه سيتم استدعاء الناجحين، للتنصيب بالجهات القضائية لاحقا، على أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة، بمجالس قضاء بشار، قالمة وميلة لاحقا.

مريم خميسة