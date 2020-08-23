اجتماع ثان لمبادرة قوى الإصلاح هذا الخميس

* أحزاب وجمعيات جديدة تلتحق بالمبادرة

كشف الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان حركة البناء الوطني أن أطراف المبادرة الوطنية لقوى الإصلاح تجتمع يوم الخميس القادم من أجل الاطلاع كافة الأطراف على العمل الذي تم إنجازه والتخطيط لمراحل قادمة , كما يتوقع الدان في تصريح ل” الوسط ” استقطاب أحزاب سياسية وحركة جمعوية أخرى إلى هذه المبادرة التي تعمل على تنفيذ مطالب الحراك الشعبي في مقدمتها التغيير السلمي والدستوري الآمن.

وقال الأمين العام لحركة البناء الوطني أن المبادرة الوطنية لقوى الإصلاح ستجتمع يوم الخميس القادم من اجل اطلاع كافة الأطراف على العمل الذي تم إنجازه منذ ميلاد هذه المبادرة وكذا عرض خطوطها العريضة على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاستقبال الذي خص بهم أطرافها الأسبوع الفارط , ورفض أحمد الدان في هذا التصريح الكشف عما سماه بالنتائج الأولية للمبادرة تاركا الأمر كما قال إلى غاية انتهاء الاجتماع بين مسؤولي الأحزاب والجمعيات والشخصيات المشكلة لهذه المبادرة التي تهدف إلى تجسيد مطالب الحراك الشعبي بخارطة عمل سياسية موحدة بين هذه الأطراف حيث تركز على التغيير الدستوري السلمي وبناء قاعدة حزبية جديدة وأخلقة الحياة السياسية وإزالة رواسب فساد الطبقة السياسية خلال السنوات الفارطة.

من جهة أخرى كشف نفس المتحدث أن المبادرة لاتزال مفتوحة لجميع الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية والحركة الجمعوية دون استثناء ومن جميع التيارات السياسية مبرزا أن المبادرة لقيت اتصالات من أحزاب أخرى وجمعيات ناشطة في مختلف المجالات تريد الالتحاق بهذه المبادرة التي تهدف حسبه إلى بناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية, ودعم المكاسب الديمقراطية وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه وكذا المبادرة بإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني , وسيتم الكشف عن أسماء الوافدين الجدد لهذه المبادرة التي تضم لحد الآن عدة أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية بعد نهاية اجتماع الخميس القادم .

عطار ب