اجتماع تنسيقي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدراء الجهويين

عقد اليوم الأحد 14 جوان 2020 الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد ” حافظ سفيان ” برفقة كل من الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء السيد ” محمد أوقاسي ” ومدير السكن الترقوي بوزارة السكن السيد ” إسماعيل لومي ” و السادة المدراء المكلفين بمتابعة المشاريع و بحضور مكاتب الدراسات اجتماع تنسيقي بمقر المديرية العامة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السادة المدراء الجهويين :

افتتح هذا اللقاء بعرض مفصل من طرف الرئيس المدير العام لـلهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء عن كافة التحفظات التي رفعتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سيما المشاريع التي لا تزال قيد الانجاز أو التي أنجزت و تعاني من العيوب و النقائص على مستوى كافة التراب الوطني .

كما تخلل هذا اللقاء مداخلة من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أسدى بموجبها تعليمات لكل من المديرين الجهويين و المدير المركزي لمتابعة المشاريع و المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وسط :

1/ تعيين ممثل من المديرية العامة السيد ” هبيطة عبد الله” كمنسق مركزي لرفع التحفظات .

2/ تحضير مرفقات الأشغال مع كل نهاية أسبوع مع التبليغ عن العيوب الملاحظة للمقاولة المختصة أسبوعيا.

3/ العمل كفريق واحد بالتنسيق مع كل من مديريات المشاريع و المديريات الجهوية و ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء لرفع التحفظات في أقرب الآجال .

4/ إعذار شركات الإنجاز و مكاتب الدراسات التي لم تستوفي معايير الجودة و النوعية المبينة في دفتر الشروط .

5/ إرسال تقارير دورية منتظمة للمديرية العامة حول الشركات المتقاعسة المخول لها إنجاز المشاريع على البريد الإلكتروني الخاص للمنسق المركزي .