اجتماع اللجنة المركزية أثناء الحجر الصحي يثير التساؤلات

* علي صديقي : عقد اجتماع الجنة المركزية قرار شرعي

* جهاد بن راشد : الأولوية لانتخاب أمين عام جديد

يسارع حزب جبهة التحرير الوطني لإعادة ترتيب بيت الأفلان والتحضير للاستحقاقات المقبلة، أين دعا الأمين العام للحزب العتيد علي صديقي لعقد اجتماع للجنة المركزية للحزب يومي 28 و29 ماي الجاري، بدورهم قياديون بارزون في جبهة التحرير الوطني أكدوا على ضرورة الذهاب بالحزب إلى مؤتمر وطني، من أجل انتخاب أمين عام جديد، سيما مع الصمت والتردد الذي يميز خطاب الأفلان منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019، على اثر دعم قيادة العتيد لصاحب المركز الثالث بهذا الاستحقاق الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

ويسعى حزب جبهة التحرير الوطني، نحو السرعة القصوى، لترتيب البيت الداخلي، لتفادي إقصاء ها من الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، و إعادة صياغة الدستور و المحليات و التشريعات ، خاصة بعد إقصاء ها من حكومة جراد حيث أن غياب الأفلان في التمثيل الحكومي الجديد يعتبر سابقة من نوعها .

علي صديقي

القرار شرعي وقانوني

شدد الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي على أن الدعوة لعقد اجتماع للجنة المركزية للحزب يومي 28 و29 ماي الجاري من أجل انتخاب قيادة جديدة قرار شرعي وقانوني، لافتا بأنه بات من الضروري انعقاد اللجنة من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب وتمديد الدورة إلى 6 أشهر أخرى إلى غاية انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب، خاصة وأن القانون و لوائح حزب جبهة التحرير تنص على ضرورة انتخاب قيادة جديدة تشرف على تحضير المؤتمر.

وأشار علي صديقي، بأن القيادة الحالية للحزب العتيد لم تكن يوما ضد الذهاب نحو عقد اللجنة المركزية التي تعتبر سيدة في قراراتها وهي من ستفصل في كيفية التحضير للمؤتمر وتقرر شرعية القيادة الجديدة، في حين كشف بأن جدول أعمال الدورة التي ستكون في 30 ماي الجاري سيتمحور في انتخاب أمين عام جديد وتشكيل اللجنة التي ستوكل لها مهام التحضير للمؤتمر الحادي عشر.

يوسف ناحت

مؤتمر جامع للعودة إلى حالة الشرعية

شدد القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني يوسف ناحت على ضرورة الذهاب بالحزب إلى مؤتمر للعودة إلى حالة الشرعية المطعون فيها .

شدد نحات في تصريح “للوسط” على ضرورة ترك الخلافات و الإنشقاقات التي يعيشها الحزب جانبا، و الذهاب إلى إنعقاد مؤتمر لتحيين الشرعية المطعون فيها، مشيرا بأن الأزمة في الحزب العتيد هي عميقة و كارثية و لا حل لها سوى الذهاب إلى مؤتمر وطني وتشكيل لجنة وطنية و لجان ولائية و بلدية جامع لتصحيح مسار الحزب.

و أضاف المتحدث” سياسة الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، الهيئات كلها مطعون فيها ولابد من الذهاب إلى مؤتمر للعودة إلى حالة الشرعية ” .

جهاد بن راشد

أولويتنا شرعن القيادة

أكد عضو اللجنة المركزية جهاد بن راشد في تصريح “للوسط” بأن الأولوية الآن هو إنعقاد اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للحزب ، مشددا على ضرورة الذهاب إلى مؤتمر يجمع شخصيات الحزب و مناضليه، مؤكدا بأنه ضد انتخاب أمين عام جديد بلجنة مركزية لعب سعيداني دورا كبيرا في تشكيلها.

وقال جهاد بن راشد ” الحزب حاليا يعيش مرحلة صعبة لعدة أسباب السبب الأول والأساسي هي أن شرعية الحزب مطعون فيها ، لان قيادة الحزب بين مؤتمرين هي اللجنة المركزية والأمين العام مسؤول أمامها، والمكتب السياسي مسؤول أمام الأمين العام والأمين العام الحالي مكلف من طرف الأمين العام المنتخب والأمين العام المنتخب هو حاليا في السجن ،والحزب يبحث الآن عن الشرعية لأن مكتبه الحالي لا يستطيع أن يغير أي شيء إلا من خلال اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد”.

و أضاف المتحدث “اجتماع اللجنة المركزية التي خرجت عن المؤتمر العاشر من الصعب جدا أن تجتمع، الأبعد إعلان حالة شغور منصب الأمين العام ثم انتخاب أمين عام، لذا وحفاظا على الحزب و شرعيته لابد من الذهاب مباشرة إلى مؤتمر يجمع شخصيات الحزب، والشروع في تشكيل لجنه قويه من إطارات الحزب لتحضير المؤتمر الحادي عشر”.

إيمان لواس

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خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب

أمين عام جديد للأرندي نهاية الأسبوع

أعلنت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي لـ”الأرندي”، في بيان سابق لها، أنه سيتم عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، يومي الخميس والجمعة المقبلة، لانتخاب أمين عام جديد للحزب، وكذا أعضاء المجلس الوطني، والمصادقة على اللوائح ،التي أعدتها اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.

وأفاد بيان الحزب، أن ترتيبات عقد هذا المؤتمر، قد أخذت بعين الاعتبار، كل شروط الوقاية الصحية، التي تفرضها هذه المرحلة، ولاسيما تقليص عدد المؤتمرين، مقارنة بالعدد المحدد سابقا.

وتجدر الإشارة، أن الحزب يعيش مخاضا عسيرا بعد دخول الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، سجن الحراش، وإدانته بـ 15 سنة سجنا نافذة، في وقت لاحق بتهم تتعلق بالفساد.

مريم خميسة