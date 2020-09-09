اتفاق رسمي بين الأهلي المصري وبلايلي

ج.ن

توصل النادي الأهلي لاتفاق رسمي مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق أهلي جدة السعودي من أجل التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب مصادر موقع “الوسط”، فإن الأهلي المصري اتفق مع اللاعب السابق للحمراوة على ضمه حال موافقة نادي أهلي جدة وطلب مبلغ معقول للتخلي عنه، من الوارد أن تحسم الصفقة مقابل مليون و250 ألف يورو، أو مليون ونصف المليون يورو”.

وكان بلايلي انضم إلى الأهلي السعودي، في صيف 2019، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، حيث لعب مع الفريق الأول لكرة القدم، 18 مباراة رسمية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.