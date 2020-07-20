اتفاقية لإنشاء أقطاب تكنولوجية في 5 تخصصات

∙ في الهندسة الصيدلانية والمطاحن، الميكاترونيك، الميكانيك المتقدمة، وصناعة الخزف

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، إن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا، معتبرا أن هذه الأقطاب ستشكل فضاءات ملائمة للباحثين وطلبة دكتوراه، من أجل إجراء التربصات الميدانية.

حيث أورد بن زيان، خلال إشرافه على مراسيم التوقيع على اتفاقيات إنشاء أقطاب تكنولوجيّة في فرع الهندسة الصيدلانية، وفرع المطاحن، الميكاترونيك، الميكانيك المتقدمة، وفرع صناعة الخزف، إن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا، عادة ما يرتكز على ديناميكية للابتكار، ويسمح لأعداد متزايدة من الفاعلين بالنفاذ إلى تكنولوجيات جديدة والتحكم فيها، منوها أن إبرام اتفاقية بينية مع القطاعات والمؤسسات ذات صلة، ستسمح بالحصول على عدة عملية ملموسة، باعتماد الإمكانيات لضمان الديمومة.

في حين، لفت ذات المتحدث، إلى أن الهدف من تثمين سياسة البحث العلمي، سيمكن من الحفاظ على مناصب الشغل الحالية، وتوفير مناصب شغل جديدة، مؤكدا بالمناسبة، أن القطاع مستعد للتكفل بكل الانشغالات المرفوعة إليه، من مختلف الهيئات، معتبرا في نفس السياق، أن هذا اللقاء سيكون سانحة لرؤية القطاع رؤية هادفة، وللانتقال إلى طور عملي جديد، غايته عقد شركات مفيدة بين القطاع والمؤسسات ذات الصلة، حيث أكد الوزير عزمه على تفعيل التعامل مع مختلف القطاعات.

وجرى خلال اللقاء الذي جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين القطاعين، لإنشاء أقطاب تكنولوجية في عدة فروع و تخصصات جامعية، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، في كل من فرع الهندسة الصيدلانية، وفرع المطاحن، وفرع الميكاترونيك، وفرع الميكانيك المتقدمة، وفرع صناعة الخزف.

وجاءت هذه الخطوة تتويجا لسلسلة اللقاءات، التي جرت بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومراكز وهيئات البحث ذات الصلة، من جهة، وإطارات وزارة الصناعة ومختلف المجموعات الصناعية، من جهة أخرى.

تحديد مواعيد دورتي اللجنة الجامعية 44 و45

من جانب آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن فتح الدورة الرابعة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية أواخر نوفمبر القادم، في حين أن الدورة الخامسة والأربعين للجنة ستنظم أواخر جوان 2021.

حيث أشار الوزير، إلى أن معالجة الملفات، ستكون عن طريق منصة رقمية ابتداءً من دورة نوفمبر القادمة.

ولدى إعلانه عن نتائج الدورة الثالثة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية ، كشف عبد الباقي بن زيان، عن ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم “أ” إلى رتبة أستاذ، من مجموع 740 مترشحا في جميع التخصصات، أي بنسبة 80.94 بالمائة، معبرا بالمناسبة عن أسفه لتأخر انعقاد الدورة، التي كانت مقررة شهر جانفي الماضي، وذلك بسبب الوضع الصحي الذي عرفته البلاد إلى الأسبوع الفارط.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه بهذه الترقية أصبح العدد الإجمالي للأساتذة 8.234 أستاذ بعدما كان 7.635 أستاذ

على صعيد متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن فتح مسابقة وطنية خاصة بمنصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية لسنة 2020، مشيرة أن إيداع ملفات الترشح للمنصب، سيكون في الفترة الممتدة من 21 جويلية إلى 3 أوت من السنة الجارية.

مريم خميسة