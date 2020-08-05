اتفاقية بين وكالة عدل وسيال لتحسين تسيير المياه في احياء عدل

وقعت الأربعاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل برتوكول اتفاق مع شركة المياه والتطهير للجزائر سيال يتضمن التّكفل بتسيير هياكل الموارد المائية بالمواقع السكنية لأحياء عدل والقضاء على الانقطاعات المتكررة للماء بهذه الاحياء

ووقع هذا الاتفاق المدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي و المدير العام لسيال كابي بال بريس، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بحضور المدير العام المساعد لفرع التسيير العقاري رشيد بلاس و يشمل بروتوكول الاتفاق ولايتي الجزائر وتيبازة، و يأتي تتويجا للإتفاقيات المبرمة ما بين وزارتي السكن العمران والمدينة ووزارة الموارد المائية وينص على التكفل بتسيير هياكل التزويد بالمياه في الأحياء السكنية عدل، أعمال الصيانة ،المتابعة والتدخل ، استغلال خزنات المياه و المضخات و شبكات توصيل المياه الشروب, وجاء هذا الاتفاق لتحسين خدمات التزويد بالمياه الشروب و مواجهة الانقطاعات المتكررة في أحياء عدل .