اتصالات الجزائر تهنئ الشعب الجزائري بحلول السنة الميلادية الجديدة 2020

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020، يسر اتصالات الجزائر أن تتقدم بأحر التهاني وأجمل التماني بالسعادة وبالهناء والازدهار لكافة الشعب الجزائري.

كما جرت العادة وتلبية لاحتياجات شركائها، تلتزم اتصالات الجزائر بضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020، ابتداء من الساعة 10.00 سا و إلى غاية الساعة 15.00 سا وذلك من أجل إصلاح التعطلات وصيانة الشبكة خلال يوم العطلة.

بالإضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسية على مستوى كل ولايات الوطن، نحيطكم علما أن الوكالات التجارية المعنية بالدوام بالجزائر العاصمة هي : القبة، برج البحري، باب الزوار، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي و زرالدة،.

وتعتزم اتصالات الجزائر، خلال السنة الجديدة 2020، مواصلة تعزيز استراتيجيتها التي ترمي إلى التقرب أكثر من شركائها من خلال رقمنة خدماتها عن طريق ضمان جودة خدمات عالية الأداء، حلول ذات قدرة عالية بالإضافة إلى تجربة عملاء عالية المستوى بفضل شبكة أكثر موثوقية.