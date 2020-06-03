اتصالات الجزائر: تمديد التدابير الخاصة بفيروس كورونا إلى غاية إنتهاء الحجر

أعلنت “اتصالات الجزائر”، بأنها ستقوم بتمديد اعتماد كل التدابير المقررة في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا، إلى غاية انتهاء فترة الحجر.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيستفيد كافة الزبائن المشتركين في خدمتي “Idoom ADSL” و”Idoom Fibre”، إلى غاية 6 أيام أنترنت مجانية إضافية.

ويخص هذا العرض التعبئات التالية:

باستعمال الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB”، عبر فضاء الزبون “https://ec.at.dz”، أو التطبيق المحمول.

وكذا باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500، من أي خط هاتفي ثابت أو محمول