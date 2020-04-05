اتصالات الجزائر تلتزم بضمان استمرارية خدماتها وفتح وكالاتها

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، في بيان لها، التزامها بضمان استمرارية خدماتها وفتح وكالاتها التجارية لفائدة زبائنها الكرام وجندت لذلك فرقها العاملة لتلبية احتياجات الزبائن والاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.

وأوضح ذات المصدر أنه بالنسبة لولاية البليدة، فإن الوكالتين التجاريتين الورود وبوقرة ستفتحان أبوابهما أمام الزبائن من 10.00 سا إلى 14.00 سا.

أما بالنسبة للولايات المعنية بالحجر المنزلي من 15.00 سا إلى 07.00 سا، فإن الوكالة التجارية الكائنة بوسط الولاية ستفتح أبوابها من 08.00 سا إلى 13.00 سا، فيما ستفتح الوكالات التجارية الأخرى من 09.00 سا إلى 13.00 سا.

وأشار بيان اتصالات الجزائر إلى أنه بالنسبة للولايات المعنية بالحجر المنزلي من 19.00 سا إلى 07.00 سا، فإن الوكالة التجارية الكائنة بوسط الولاية ستفتح من 08.00 سا إلى 18.00 سا، ومن 10.00 سا إلى 14.00 سا بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.