اتصالات الجزائر تكشف الستار عن الأسعار الجديدة لخدمة الأنترنت “ADSL و Fibre”

بيان صحفي

تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأن الأسعار الجديدة لخدمة الأنترنت ADSL و Fibre ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 18 أوت 2020

في هذا الصدد، أصبح سعر تدفق 8 ميغا بـ 2599 دج/الشهر عوض 3599 دج/الشهر وهي نفس التسعيرة المطبقة على عرض 4 ميغا.

كما أن سعر تدفق 20 ميغا أصبح 4999 دج/الشهر عوض 7900 دج/الشهر، في حين سعر تدفق 100 ميغا أصبح 9999 دج/الشهر عوض 24500 دج/الشهر.

هذه التسعيرة الجديدة التي تأتي بعد أشهر قليلة من دخول التسعيرة السابقة حيز التطبيق تؤكد التزام اتصالات الجزائر بالاستجابة لتطلعات زبائنها على أكمل وجه، والأهم من ذلك السهر على جعل التدفق العالي جدا في متناول الجميع.

لمزيد من المعلومات، تدعوكم اتصالات الجزائر إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو زيارة موقعها الالكتروني : www.at.dz