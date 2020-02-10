اتصالات الجزائر تعلن عن إنشاء مركز عملياتي للأمن SOC

يسر اتصالات الجزائر أن تعلن عن إنشاء هيئة جديدة تتمثل في مركز عملياتي للأمن SOC يرتكز نشاطها الرئيسي على السهر على ضمان الأمن المعلوماتي لمختلف البنى التحتية للمؤسسة.

ويستند تنظيم المركز العملياتي للأمن على مستوى اتصالات الجزائر على ثلاثة جوانب رئيسية تتمثل في : الاستجابة والاستباقية وجودة الأمن، من خلال الحصول على رؤية شاملة لكافة مكونات أنظمة الإعلام الآلي لاتصالات الجزائر. كما أن الخلايا المكونة لهذا المركز العملياتي للأمن ستسمح بالكشف عن الهجمات ونقاط الضعف المحتملة على تطبيقات ومنصات اتصالات الجزائر ومن ثم التكفل بها بطريقة آنية وفي الوقت المناسب.

بفضل إنشاء هذا المركز، يتسنى للعديد من المؤسسات و الهيئات الاستفادة من الأمن المعلوماتي لاتصالات الجزائر من أجل مواجهة الهجمات السيبرانية وبالتالي تأمين تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمؤسساتهم.