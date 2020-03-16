اتصالات الجزائر تطمئن مشتركيها من خطر فيروس كورونا

تفاديا لخطر انتشار فيروس كورونا “COVID-19” وتبعا للتدابير التقييدية الرامية إلى تقليص التنقلات والحد من الاتصال المباشر بين الأشخاص والقضاء بذلك على أي خطر للإصابة بالفيروس، تعلم اتصالات الجزائر مجددا زبائنها الكرام بأنه يمكنهم تعبئة حسابات الأنترنت وتسديد الفواتير الهاتفية في أي وقت وبكل أمان دون الحاجة إلى التنقل. وفي هذا الصدد، تضع اتصالات الجزائر تحت تصرفكم عدة خدمات عن بعد، على غرار :

الدفع الالكتروني

التطبيق المحمول

خدمة الزبائن “12”

الموقع الالكتروني www.algeritelecom.dz

صفحات اتصالات الجزائر على شبكات التواصل الاجتماعي

وكافة الخدمات العملياتية عن بعد على غرار : خدمة IDOOMLY، الفاتورة الالكترونية.

بفضل هذه الخدمات، تؤكد اتصالات الجزائر مرة أخرى حرصها الدائم على الاستجابة لاحتياجات زبائنها وتلبية تطلعاتهم.