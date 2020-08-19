اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد الموجه للشباب المقاول

بيان صحفي

تطلق اتصالات الجزائر “باقة الشباب المقاول” بأسعار جد مغرية، موجهة للمؤسسات الممولة في إطار أجهزة أونساج، كناك و أونجام.

كما يمكن للمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة جدا والمهن الحرة والحرفيين الاستفادة من نفس هذه المزايا.

تتضمن هذه الباقة خط أنترنت بتدفق جد عالي وخط هاتف ثابت مع مكالمات هاتفية مجانية وغير محدودة وتخفيضات على خدمات استضافة وتصميم المواقع الالكترونية وكذا إمكانية الحصول على عنوان بروتوكول أنترنت ثابت.

تتلخص العروض الجديدة لهذه الباقة فيما يلي :

• بسعر 2000 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 5 ميغا وتخفيض 20 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت، بالإضافة إلى 20 إعلانا شهريا في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

• بسعر 3990 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 10 ميغا وتخفيض 30 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت، بالإضافة إلى 40 إعلانا شهريا في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

• بسعر 11990 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 100 ميغا وتخفيض 50 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت، بالإضافة إلى 100 إعلان شهري في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

من خلال إطلاق باقة العروض الحالية، تتطلع اتصالات الجزائر إلى الاستجابة لتطلعات زبائنها المهنيين على نحو أمثل، وبالتالي خلق بيئة مواتية لتنمية اقتصاد رقمي يعزز التحول الرقمي.

لمزيد من المعلومات، تدعوكم اتصالات الجزائر إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو زيارة موقعها الالكتروني : www.at.dz