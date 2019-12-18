اتصالات الجزائر تشارك في الطبعة الثامنة والعشرين من معرض الإنتاج الوطني

تشارك اتصالات الجزائر في الطبعة الثامنة والعشرين من معرض الإنتاج الوطني الذي تمتد فعالياته من 19 و 28 ديسمبر 2019 تحت شعار “الجزائر : اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي” وذلك بقصر المعارض الجناح (أ)، الصنوبر البحري ، الجزائر. وستشهد هذه الطبعة مشاركة أزيد من 500 مؤسسة وطنية، عمومية و خاصة إلى جانب تواجد قوي للصناعات العسكرية، كما ستكون هذه المناسبة فرصة لأكثر من 50 مؤسسة ناشئة لعرض تجاربها على مستوى الجناح الذي سيكون بمثابة حاضنة أفكار وفرص. تعد هذه التظاهرة فرصة للمتعاملين لوضع رؤية مشتركة لمستقبل الإنتاج الوطني والتعريف بالقدرات الإنتاجية لكل عارض. من خلال هذه المشاركة، تؤكد اتصالات الجزائر، باعتبارها مؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر، دعمها لمبادرات التعاون وتعزيز الإنتاج الجزائري، بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.