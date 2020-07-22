اتصالات الجزائر تبرم اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين

بيان صحفي

أبرمت اليوم اتصالات الجزائر اتفاقية مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وهذا بمقر المؤسسة بالمحمدية، الاتفاقية تمت بحضور السيد المدير العام لاتصالات الجزائر منير جواهر ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السيد الحاج الطاهر بولنوار.

تأتي هذه الاتفاقية تكملة للمجهودات التي تبذلها اتصالات الجزائر من اجل مرافقة المؤسسات والتجار والحرفيين عن طريق الشراكة مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من اجل توفير خدمات رقمية استجابة لتطلعات زبائنها من اجل عصرنة خدمات هذه المؤسسات وكذا وضع اليات لتسهيل عملية رقمنة التجارة وتسهيل عمليات التسويق الالكتروني من خلال الخدمات التي توفرها اتصالات الجزائر.

كما سيستفيد كل منخرطي وأعضاء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من مزايا عديدة من خلال خدمات الهاتف والانترنت التي تقدمها اتصالات الجزائر والموجهة لفئة المحترفين.