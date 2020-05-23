اتصالات الجزائر: المكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد

دعت اتصالات الجزائر، اليوم السبت، زبائنها إلى التمتع بمجانية المكالمات غير المحدودة من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد.

وتقدمت اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكل الجزائريين، مع أطيب تمنياتها لهم بمزيد من السعادة والازدهار.

علاوة على ذلك، تتيح اتصالات الجزائر إمكانية تعبئة حسابات الأنترنت عن بعد وبكل أمان، باستعمال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB” عبر فضاء الزبون أو التطبيق المحمول، أو باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.