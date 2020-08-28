اتحاد العاصمة يفوز بقضيّة “الدّاربي” ويضع “الفاف” في ورطة

ج.ن

أصدرت اليوم، المحكمة الرياضية الدولية (التاس) حكمها النّهائي فيما يخصّ قضية الدّاربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر الذي خسره الاتحاد على البساط برسم مرحلة الذهاب للموسم الكروي المنقضي 2019-2020. وفاز إتحاد العاصمة بقضية الداربي العاصمي لدى “التاس”، وذلك بعد أشهر طويلة من النزاع بين “سوسطارة” والرابطة الوطنية لكرة القدم، وقاطع الإتحاد، المباراة المتأخرة عن الجولة الرابعة، أمام مولودية الجزائر التي كانت مبرمجة في 12 اكتوبر من العام الماضي، حيث اجرى الفريق حصة تدريبية بملعب عمر حمادي، أمام جمهوره، بحجة إصرار الرابطة على برمجة اللقاء في فترة الراحة الدولية، إضافة إلى غياب اللاعب الدولي الليبي، مؤيد اللافي، الذي كان متواجدا في تلك الفترة مع منتخب بلاده.

وعليه عوقب الاتحاد، بخصم ثلاث نقاط من رصيده، مع خسارة المواجهة على البساط بثلاثية نظيفة، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، كما رفض الطعن المقدم من قبل الإدارة السابقة لدى لجنة الطعون التابعة للفاف. وقال اللاعب السابق للاتحاد محمد حمدود في بث مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أمس: “الحمد لله اليوم أبشركم بأن فريق إتحاد العاصمة قد فاز بقضية الداربي أمام محكمة لوزان باسترجاع النقاط الثلاثة، وإعادة المباراة”. وفي حال ترسيم القرار من طرف الرابطة الوطنية و”الفاف”، فمن المنتظر أن يتغيّر الترتيب النهائي للبطولة الوطنية في موسمها 2019-2020، بعدما أن حكمت “التاس” بإعادة المباراة رغم توقيف الموسم قبل أوانه بسبب جائحة “كورونا”، وهو ما سيضع “الفاف” في ورطة حقيقية.

وبعدما حسمت محكمة سويسرا القضية لصالح اتحاد الجزائر، فستضطر الرابطة الى الغاء عقوبات لجنة الانضباط، إذ تعيد ثلاث نقاط إلى رصيد الفريق، وتخصم نفس العدد من رصيد مولودية الجزائر، ما يعني إقصاءه من المنافسة الإفريقية، بعدما اختير لتمثيل الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية رفقة شباب بلوزداد، بحيث لجأ المكتب الفدرالي إلى علمية حسابية للفصل بين المولودية ووفاق سطيف الوصيف، لامتلاكهما نفس العدد من النقاط، ولكن بناقص مباراة للفريق العاصمي.