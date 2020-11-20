اتحاد العاصمة / شباب بلوزداد ابتداء من 20:30

أبناء سوسطارة والعقيبة يسعيان إلى افتتاح الموسم بلقب

ينطلق الموسم الكروي الجديد 2020/2021 بخوض مباراة الكأس الممتازة التي تجمع سهرة اليوم فريقي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد والتي تعود إلى موسم 2018/2019 عندما توج الاتحاد بلقب البطولة لوطنية بينما نال الشباب كأس الجمهورية آنذاك، حيث سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي مسرحا للديربي العاصمي الذي يعد بالكثير في ظل ظروف صحية استثنائية عقب الانتشار لوباء كورونا وهي المقابلة الكروية الأولى بعد تجميد المنافسات الرياضية منذ ثمانية أشهر كاملة يدخل اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد المقابلة في ظروف خاصة وهما اللذان انطلقا متأخرين في التدريبات مثلما هو الأمر نفسه لدى بقية فرق البطولة الوطنية، إلى جانب أنهما تأثرا بصفة كبيرة من فيروس كوفيد19 والذي ضرب الناديين العاصمين بقوة، آخرهم المدير الرياضي لاتحاد العاصمة عنتر يحي الذي يتواجد في الحجر الصحي بعدما اضحى آخر ضحايا كورونا، وهي الوضعية التي أثارت تذبذبا كبيرا في تحضيرات الناديين تحسبا لهذا الموعد الكروي الهام أين يسعى من خلاله كل طرف إلى إحراز لقب السوبر وتسجيل دخول قوي معنويا تحسبا لانطلاق البطولة الوطنية المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

يدرك أشبال المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني أهمية لقاء اليوم بالنظر للرغبة القوية التي تحذوهم من اجل تسجيل الدخول إلى الموسم الجديد بلقب جديد يضاف إلى ألقاب الفريق المعروف بتتويجاته المحلية وأحد أفضل الأندية من حيث إحراز الألقاب، لهذا الغرض فإن التشكيلة تسعى إلى إحراز اللقب الثالث في كأس السوبر بعدما سبق لتشكيلة أبناء “سوسطارة” التتويج به عامي 2013 و2016، ورفع عدد ألقاب الفريق إلى 20 لقب في المجموع، باعتبار أنه يملك 8 ألقاب في البطولة الوطنية و8 كؤوس جمهورية ولقب في الكأس العربية، وتعرف تشكيلة الاتحاد غياب اللاعب زكريا بن شاعة الذي كان في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا ولم يشرع بعد في التدريبات مع المجموعة عقب عودته من فترة إعارة إلى الصفاقسي التونسي.

من جانبه، يسعى أشبال التقني الفرنسي فرانك دوما إلى إحراز اللقب الثالث على التوالي وهم الذين توجوا بكأس الجمهورية موسم 2018/2019 والبطولة الوطنية 2019/2020، ويملكون فرصة ثمينة اليوم من أجل رفع عدد ألقابهم إلى 21 وإحراز كأس السوبر الثانية في تاريخ الفريق بعدما توجوا بالأولى عام 1995، حيث يملك رفقاء العائد زكرياء دراوي دفعة معنوية قوية من أجل حسم المباراة لصالحهم والتأكيد على أحقيتهم بلقب بطولة الموسم المنقضي، وسوف تعرف تشكيلة أبناء “العقيبة” غياب لاعبها حسين سالمي بسبب الإصابة.

عيشة ق.