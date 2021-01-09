اتحاد التجار بالوادي ساخط ويناشد الوالي التدخل

مطالب بإلغاء المادة 220 من قانون الجمارك

ناشد اتحاد التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات بالوادي، والي الولاية والسلطات العمومية بالتدخل العاجل للتكفل بجملة النقائص التي انهكت كاهل التاجر.

وقال بيان لاتحاد التجار والحرفيين بالوادي خلال دورته الاستثنائية موجه لوالي الولاية ، كانت قد تحصلت يومية “الوسط “، على نسخة منه ، أنه نظرا للتحولات الجذرية التي تعيشها الجزائر في الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الذي بدوره أثر سلبا على فئة التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات الذين تدهورت حالتهم المادية و التجارية من سوء إلى أسوأ بسبب جائحة الكورونا والركود التجاري … الخ و كذلك الفوضى العارمة التي تشهدها أسواق الولاية والاضطرابات المعممة في تسيير الانظمة و القوانين التى تحكم زمام قطاع التجارة ،و متعامليها و المتمثلة في الضرائب ، حيث تم المطالبة بأخذ تصريحات التاجر بعين الاعتبار و في الإطار المعقول وخاصة دائرة جامعة.

أما بخصوص التجارة الطفيلية، فقد ندد نفس البيان باستفحال هده الممارسة غير الشرعية في معظم الأسواق ،و الشوارع ،و الأرصفة والساحات وانتشارها على مدى ايام الاسبوع وبشكل رهيب ، حيث شدد الاتحاد بضرورة التطهير الكامل للتجارة من كل هده الشوائب و منع تطور هذه الظاهرة و العمل على محاربتها و إدماج أصحابها في النظام الضريبي و الشبه الضريبي و أن استمرار هذا الوضع حتما سيؤدي الى تحطيم التجارة المنظمه خاصة في ظل غياب إرادة حقيقة من المسؤولين لمحاربة هده الظاهرة،ناهيك عن إعادة بعث اقتراحاتهم الخاصة بأنشاء اسواق جواريه لتنظيم هؤلاء الباعة مع إشراك اتحاد التجار في اختيار الأرضية و الموقع.

إلى جانب ذلك يرى اتحاد التجار والحرفيين بالوادي أن السوق المركزي يعتبر معلما من معالم الوادي إلا أنه أصبح في حالة لا يحسد عليها والمتمثلة في النفايات و الاوساخ المترتبة بسبب التجارة الفوضوية، إضافة الى انتشار شبكة الكهرباء بطريقة فوضوية على شكل عنكوبتي تهدد بكارثة كالتي وقعت منذ سنيتن بحريق كبير، وكذا انتشار الطاولات الفوضوية التي عرقلت حركة المتسوقين ، مع احتلال الأرصفة من طرف التجار الطفيلين، دون نسيان عدم وجود حضائر مخصصة للسيارة بحيث أدى إلى انتشار حظائر غير شرعية وعرقلة حركة المرور واستفزاز أصحاب المركبات من هؤلاء.

وفي سياق أخر فقد أجمع المشاركون في الدورة الاستثنائية الاخيرة للاتحاد العام للتجار والحرفيين بالوادي ، على ضرورة تدارك المشاريع المتأخرة، من خلال العمل على إكمال المتبقي من المحلات التى تم بناء نصف منها و بقي النصف الاخر بالسوق المركزي او مكان اخر مناسب للنشاط على الرقم من عدة جلسات تحت اشراف الولاية وبحضور التجارة والبلدية ولم تباشر مهامها لحد الآن كما جددت نقابة التجار مطلب الإسراع في حل اشكال 13 تاجر التي محلاتهم علوية مما لم يتمكنوا من نشاطهم اكثر من 17 سنة و الإسراع في إتمام سوق الخضر والفواكه بالجملة حتى يكون في خدمة الولاية.

و طالب اتحاد التجار من صناع القرار بضرورة العمل على إلغاء المنطقة الجمركية المادة 220 من قانون الجمارك عن ولاية الوادي بعد أن تحولت الى طوق بخنقها و حصر الرقابة الجمركية على ولاية الوادي لأنه لا مبرر و لا معنى لأن يخضع سكان الولاية لرقابة من هذا النوع .

أحمد بالحاج