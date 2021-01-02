اتحادية مستخدمي قطاع التجارة تهدد بالإضراب

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة كل المديريات الجهوية والولائية و المفتشيات الاقليمية والحدودية لمدة يومان بتاريخ 03و 04 جانفي الجاري ، وكذا ايام 10-11-12و13 من نفس الشهر ، في حالة عدم تلبية الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة.

حذر مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ، من تردي أوضاع القطاع التي اخذت منحى تنازليا وما فتئت تمر من سيء الى أسوء يوما بعد يوم حيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك حسب الشريك الاجتماعي ،فإن المورد البشري أصبح فعلا خارج اهتمامات الوصاية التي تنظر في كل مرة الى المجهودات الجبارة التي يبذلها المورد البشري يعين فيها الكثير من الجحود النكران والاستخفاف في حين كان عليها تثمين هاته الجهود والسعي للوصول بأصحابها نحو أوضاع مهنية أفضل.

من جهة ثانية فقد نددت نفس الاتحادية في بيانها ، إلى عدم الجدية لدى الوصاية التي لمسناها في التكفل الجاد بالمطالب المشروعة لموظفي القطاع ، ناهيك عن الضعف والعجز الذي أبانت عنه الوصاية في الدفاع عن حقوق موظفيها أمام هيئات أخرى (الوزارة الأولى ـ وزارة المالية ـ الوظيف العمومي).

كما تساءل الشريك الاجتماعي عن التعديلات التي وعد بها الوزير لبعض القوانين كدعم لمداخيل صندوق المنح التكميلية والتي كانت ستدرج في قانون المالية 2021 حسب تصريحاته لم تعثر لها على اثر في هذا القانون أو الجانب المالي، يضاف إلى الفشل الذريع الذي أظهرته الوصاية في معالجة ملف صندوق المداخيل التكميلية مما خلق حالة من الشك لدى الموظفين.

الى جانب ذلك فقد ذهبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ، في خضم بيانها إلى أبعد من ذلك باتهام الوصايا بالعجز في الظفر برخصة إستثنائية لترقية أكثر من 1962 موظف أدوا أكثر من عشرة سنوات خدمة في هذا القطاع.

أحمد بالحاج