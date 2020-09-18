اتحادية الكرة الطائرة تحدد موعد استئناف البطولة

حددت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، موعد استئناف البطولات الوطنية لموسم 2019/2020، المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب الظروف الصحية التي فرضها انتشار وباء “كورونا” المستجد.

وكشفت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، أن شهر جانفي من العام المقبل 2021، سيكون موعدا لعودة النشاط الرياضي للاختصاص، حيث اتخذ المكتب الفدرالي للاتحادية عدة قرارات بمناسبة اجتماعه الدوري الأخير، أهمها “استئناف البطولات الحالية، موسم 2019-2020، بداية من جانفي 2021″، حسب بيان الهيئة الفدرالية التي اعتبرت أنه “من غير الممكن استئناف المنافسة فعليا قبل الفاتح جانفي 2021” وأن موسما جديدا للبطولة (2020-2021) “يستلزم على الأقل مدة 6 أشهر ونصف من النشاط”.

يذكر أن رزنامة الموسم لا تزال تضم 12 جولة لم تلعب بعد في القسم الممتاز (رجال) و6 أخرى في البطولة النسوية، بينما توقف قطار منافسة كأس الجزائر في محطة الدور ثمن النهائي.