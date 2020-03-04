ابن لاعب دولي مشهور وقريب آخر لوزير داخلية أسبق و شقيق وال يستولون على ألاف الهكتارات في زمن العصابة

حين تدخل ولاية النعامة يقابلك مثل شائع يقول ” من دخلها يبكي و من خرج منها يبكي و من بقي فيها يصبح هو الآمر الناهي و من اعيان المدينة و نهايته ستكون مأسوية “، و تفسير ذلك أن سبب البكاء في المرة الأولى صعوبة التأقلم مع الطبيعة بالمنطقة و بعد المسافة ، أما سبب البكاء في المرة الثانية فهو مغادرة الولاية التي ألفها بجود و كرم أهلها و بالتسهيلات التي تقدم للوافد اليها بعدما أتاها فقيرا أصبح و بقدرة قادر غني و سيد القوم ، و المتشرد أصبح فيها متزوج وأب أسرة و المطرود صار الآمر الناهي و السيدة المتزوجة فبمجرد ولوجها المدينة تتموقع و اول شيء تقوم به خلع الزوج وتصبح سيدة المنطقة و الأمثلة كثيرة لا تعد و لاتحصى .