ابن لاعب دولي مشهور وقريب آخر لوزير داخلية أسبق و شقيق وال يستولون على ألاف الهكتارات في زمن العصابة

بعد ما أستعمل العقار في الترقيات الى مناصب عليا و توفير الحماية في ولاية النعامة

الولايات
عن إلياس بن عبيد 2

حين تدخل ولاية النعامة يقابلك مثل شائع  يقول ” من دخلها يبكي و من خرج منها يبكي  و من بقي فيها يصبح هو الآمر الناهي و من اعيان المدينة و نهايته ستكون مأسوية   “، و تفسير ذلك أن سبب البكاء في المرة الأولى صعوبة التأقلم مع الطبيعة بالمنطقة  و بعد المسافة ، أما سبب البكاء في المرة الثانية فهو مغادرة الولاية التي ألفها بجود و كرم  أهلها و بالتسهيلات التي تقدم للوافد اليها بعدما أتاها فقيرا أصبح  و بقدرة قادر غني و سيد القوم ، و المتشرد أصبح فيها متزوج وأب أسرة و المطرود صار الآمر الناهي و السيدة المتزوجة فبمجرد ولوجها المدينة  تتموقع  و اول شيء تقوم به خلع الزوج وتصبح سيدة المنطقة و الأمثلة  كثيرة لا تعد و لاتحصى .

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