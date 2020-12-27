ابن بوشراحيل الذي أرعب المستعمر الفرنسي

بقلم: عائشة قحام

شهادات مصدرها عائلة الشهيد

ولد الشهيد رابح بولعراس في 12 جانفي 1913 بــــ / بوشراحيل ولاية المدية،ينتمي لعائلة ثورية، تميزت بحبها للوطن الجزائر رفضت الاستعمار الفرنسي منذ أن حط رحاله فيها. والده اسمه ” بوجمعة ” وولدته اسمها ” يحوي عائشة” ، كان أوسط اخوته، ذكرين وثلاث بنات.

رابح بولعراس، حفظ القرآن وهو في سن صغيرة جدا، ولتفوقه وذكائه أتمّه مبكرا، وفي سن 20, أصبح مدرسا في الزاوية المسماة ” الوزانة ” ببوشرحيل بالولاية الرابعة.

كانت بداية نضاله مع جيش التحرير الوطني، تسلح بالقضية الوطنية، أُوكلت له مهام جمع المال لدعم الثورة وكذا جلب المعلومات التي تتعلق بتحركات المستعمر في المنطقة بحكم معرفته بخبايا المنطقة طبيعيا وكان يجيد مهام جلب المعلومات لضرب العدو. لكن تم اكتشاف أمره، وراح المستعمر الفرنسي يبحث عنه للقضاء عليه، فلم تعد مهامه سرية، فانضم علانية في صفوف جبهة التحريرالوطني ، وقرر صعود الجبال سنة 1956 وهو في سن الاربعينيات. واضطر لترك عائلته و الالتحاق بالنضال ، عرف بقوته وفطنته وذكائه، خاض عدة معارك ضد المستعمر بجانب عدة قادة الولاية الرابعة، منهم الشيخ بوقرة عيسى ذياب، و السي موسى، الطيب الجغلاني، وعبد القار الحمدانية المدعو السياسي. وهذه المعارك أسقطوا فيها العديد من الجنود الفرسي، ومن المعارك نذكر :معركة بوتمودة 1959، معركة سيدي رابح 1958، معركة الواد المالح سنة 1956.

مناقب لا تنسى

خصال الرجل لا تعد ولا تحصى، والمدعو ” السي رابح ” فكان يحتل دورا هاما في صفوف الجيش التحرير الوطني ، صادقا وشجاعا ومدافعا وصاحب امانة، اذ أؤتمن على وثائق سرية تتعلق بأسماء قادة الولاية الرابعة، واتصالاتهم من الجهات الأخرى، الى غير ذلك، وكان مراسلا بين الكتائب في ذات الولاية، منها كتيبة السي لخضر، كتيبة سي عز الدين، كما شارك في اهم المعارك عددا من الرجال الشجعان الذين لبوا نداء الوطن، ومنهم مكاوي العيد، وعيسي دياب والعاقل الطاهروبوطالبي يوسف، وبطالبي مسعود، وبوربيعة محمد، وخالدي إبراهيم، وحمدادو محمد، بوربيعة ميسوم، والمدعو عجاج، ورمضان لكوبتير وغيرهم .

تميز الرجل بحنكته، على غرار زملائه، فكان على دراية على طبيعة المنطقة كما يعرف أجزائها ،والطرقات التي لا يتفطن لها العدو، وكان يكلف بعدة مهام انجزها في سرية تامة فقط زوجته المجاهدة لخضاري فاطمة التي شاركته النضال وكذا أخته المجاهدة حجيلة، اللتين لعبتا دورا هاما وأساسيا في نضال الرجل.

المجاهد والشهيد بولعراس رابح، لم يكن نضاله صعبا، كونه لا يخشى أحدا، بل كان يخاف منه العدو الفرنسي وكان يحاول في كل مرة القضاء عليه، لكن كانت تحركات البطل أسرع منهم بكثير، وهذا ما سمح لخبرته النضالية تزد اد اكثر نضجا وحنكة، بحيث نال إعجاب كبار القادة وجعلوه مسؤولا في المنطقة الرابع وكان تحت اشرافه عدد من المجاهدين والمناضلين، منهم:

موح أعمر، بولعراس يحي، حمدادوا احمد، الدوادي، سي احمد بولحة، بوربيعة ميسوم، أحمد بورابة، رابح بن عيسي، بولعراس محمد بن قدور، بولعراس إبراهيم، عبد القادر المدعوا الروبلي، والسعيد القليعي، محمد بني تامو، محمد البليدي، يحي بن صالح بوثلجة، بولعراس خميسي، بولعراس المنور، بولعراس السبتي محمد، وعمراوي سليمان، والمدعو البلباحي.

كما شاركته زوجته النضال وكانت ذراعه الأيمن، اذ كانت تتولى مهام اخباء واخفاء المجاهدين وأيضا تتولى أمور الطهي، ويشهد لها التاريخ والى اليوم ان المجاهدة ” لخضاري فاطمة” وهي ما تزال على قيد الحياة تتذكر العديد من الأشياء وتحدثك عنها وكأنها جرت أمس فقط، خصصت خمسة ” 05 ” مخابئ سرية موجودة لغاية اليوم كان المكان الآمن للمجاهدين ونذكرها: أحد اركان المنزل، وخارجه تتمثل في مكان يتواجد فيه فاكهة الهند الشوكي، وآخر اسطبل البقر والمعز وأخر بحديقة المنزل لا تظهر للعيان أنها مكانا سريا وتسمى ب ” الشعبة ” وهذه الأماكن الخمس تم الاعتراف بها من طرف منظمة المجاهدين على أساس أنها تاريخ يحكى أهمية المنطقة ودور منزل السي رابح بولعراس اثناء الثورة المجيدة.

وفي سنة 1960، ازداد حقد الاستعمار الفرنسي على المنطقة فقرر محاصرتها بالكامل،من جميع المناطق والجبهات من البرواقية إلى العمارية إلى بني سليمان الى العيشاوية الى التابلاط، فكان حصارا خانقا وتم سد جميع الأبواب فكان قرار المجاهدين حاسما على مواجهة المستعمر لآخر نفس، فكان ما كان فتسلحوا بالإيمان والسلاح وواجهوا المستعمر وخاضوا عدة مواجهات عنيفة ولم تشهد المنطقة قبل هذا التاريخ حربا عنيفة بقدرها ، ولفطنته رفض أن يستولي المستعمر على الوثائق السرية التي بحوزته فقدمها لأخته “حجيلة ” وأوصاها بإخفائها وأن اشتد الصراع فأوصاها بحرقها قبل أن يصل إليها العدو.

وبعد اشتداد المعركة في منطقة” بني زغيم” وتوسعها على أكبر نطاق في مكان مسماة ” كاف لحمر” ، تم الاشتباك الأعنف حيث تمكن المستعمر من محاصرة المجاهدين حوالي يومين ورغم ذلك صمد المجاهدون، ولم يكن من السهل إسقاطهم فدافعوا بأرواحهم في سبيل الوطن ورغم ذلك لم ينسحبوا وواجهوا، فاضطر المستعمر إلى مضاعفة الجنود فتدخل على المنطقة جوا وبرا مما خنق المجموعة ولم تستطع المواصلة ، حينها أصيب الشهيد بولعراس رابح بقنابل ” الروكات” إضافة الى عدد من رفاقه في النضال واستشهدوا في المكان المسماة ” كاف لحمر”.

لحظة الشهادة

وبعد تمشيط المنطقة تم إيجاده شهيدا حاملا سلاحه بجانب صديق الدرب السي لطرش.

وللإشارة، من المؤسف شهيد الوطن رابح بولعراس لم يترك ولا صورة لعائلته ولا للأجيال القادمة بسبب ما تم التطرق اليه سابقا حيث وبعد تمشيط المنطقة اضطرت اخته حرق جميع الوثائق السرية مثلما اخبرها الشهيد اخاها بولعراس رابح، وقد تم ممارسة على عائلته ضغوطات كبيرة فلم يسلم أفراد عائلته من التعذيب بغرض الحصول على الوثائق من طرف المستعمر الغاشم والتي كانت تحوز عليها اخته واضطرت العائلة الى الهروب من المنطقة نفس السنة، وحطوا الرحال في بلدية بئرخادم الجزائر العاصمة، ورغم ذلك واصلوا النضال من طرف أخته ” حجيلة ” وابنها “يحي بولعراس” وسار على درب العائلة الثورية وانضم لجيش التحرير الوطني مع المجاهد السي الصادق ومزوار عبد القادر.