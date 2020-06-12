ابنة مغني راي مشهور ضمن جماعة أشرار مختصة في السرقة وترويج المخدرات بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري العاشر بوهران، من الإيقاع بـ 7 أشخاص متورطين في تكوين جماعة أشرار مختصة في السرقة من داخل مسكن.

الموقوفون قاموا بالاستيلاء على صندوقين من الذهب الخالص قدرت كميته بما مجموعه 250 مليون سنتيم.

وهي العملية التي تمت استغلالا لشكوى تفيد بتعرض مسكن للسرقة، باستعمال مفاتيح المنزل المسروقة من أحد أفراد العائلة الضحية لتباشر عناصر الأمن تحرياتها المكثفة التي أسفرت عن فك لغز عملية السرقة في ظرف وجيز.

وعقب استصدار إذن بتفتيش مسكن أحد المنتمين للعصابة الذي يعتبر ابن أحد الصاغة تم العثور على جزء من الحلي المسروق.

واستكمالا للتحقيقات، وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المسكن، اتضح أن ابنة احد مغنيي الرأي المشهورين بوهران ضلع اسمها في القضية.

كما تم ضبط بحوزة ابنة المغني المشهور كمية من المخدرات على شكل أعمدة من الكيف المعالج إلى جانب أقراص مهلوسة من نوع اكستازي.