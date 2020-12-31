ابرز محطات 2020…

بروز جائحة كورونا وانتشارها عبر ربوع الوطن

بالرغم من أن الجزائر عرفت في عام 2020 أحداثا صاخبة إلا أن انتشار فيروس كورونا فيها على غرار جل دول العالم كان الحدث المحوري الأبرز إذ لم يكن حدثا عابرا بل ظاهرة لازمت الجزائريين والبشرية جمعاء وأصابت ما يقارب المائة ألف وراح ضحيتها ثلاثة آلاف منهم شخصيات مرموقة من مجالات مختلفة.

كان لانتشار الفيروس تأثير كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية أدى إرساء التباعد الاجتماعي وغلق مؤسسات التكوين وفرض تدابير الوقاية على المساحات العامة ووضع القيود على النقل البري والجوي والبحري وعزل الجزائر عن المحيط الخارجي إلى تغيير الكثير من العادات والسلوكات وانعكس ذلك سلبا على الأداء السياسي والاقتصادي وكبد العديد من المؤسسات خسائر وتأخرا عن مواعيد إنجاز مشاريعها. ومن بين آثار انتشار الفيروس على الحياة السياسية توقف مسيرات الحراك الشعبي . غير أن تلك التدابير المشددة لم تمنع كورونا من أن تأخذ منحى تصاعديا في تطور انتشارها الذي عرف ارتفاعا غير مسبوق في شهر نوفمبر قبل أن يتراجع في الأسابيع الأخيرة وسط الحديث عن قرب استيراد الجزائر اللقاح المضاد للفيروس الذي ينتظر أن يشرع في استعماله في جانفي من العام المقبل

الجزائر تستعيد رفاة قادة المقاومة

عام 2020 كان كذلك العام الذي عرفت العلاقات الجزائرية الفرنسية تطورا ملحوظا على مستوى رغبة البلدين في إنعاش ملف الذاكرة الاستعمارية المشتركة الذي انطلق من استجابة السلطات الفرنسية لطلب الجزائر استرجاع جماجم 24 من أبطال المقاومات الشعبية من محتف باريس. أعقب هذا الحدث تشكيل لجنة مشتركة للبحث في وقائع وأحداث الحقبة الاستعمارية يرأسها عن الجانب الجزائري المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي وعن الجانب الفرنسي المؤرخ بن يامين ستورا وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيسي البلدين بعد أسابيع من الآن.

التعديل الدستوري

في هذا العام أنهى الرئيس تبون المرحلة الأولى من الإصلاح السياسي الذي وعد به فقد شرع منذ مارس في مسار تعديل الدستور برسالة وجهها إلى لجنة خاصة مكلفة بصياغة وثيقة جديدة وقد استجاب العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات للدعوة إلى إثراء المسودة الدستورية غير أن استجابة لجنة لعرابة لمقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني لم ترض الجميع فانقسمت الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض للتعديلات كما شهدت عملية الاستفتاء عزوفا واسعا للمواطنين عن التصويت قلص نسبته إلى 23 بالمائة.

مرض ريس الجمهورية

كان المرض المفاجئ الذي أصاب الرئيس تبون نقطة تحول هامة المسار السياسي لهذا العام فقد حرمه من تدشين الجامع الأعظم بمناسبة المولد النبوي الشريف كما دفعه إلى الغياب عن يوم الاقتراع في الفاتح من نوفمبر وعدم المشاركة في مراسيم الاحتفال بذكرى الثورة التحريرية

هجومات القوات الملكية المغربية على منطقة الكركرات

عرف 2020 موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني استهلتها الإمارات العربية المتحدة قبل أن تليها البحرين والسودان وتختتمها المملكة المغربية بمقايضة التطبيع بتغريدة لترامب يعترف فيها بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.

الجزائر جددت مواقفها المعارضة للتطبيع من منبر الأمم المتحدة حدث هذا بعد أيام فقط على الهجوم الذي شنته القوات الملكية المغربية على منطقة الكركرات الحدودية والذي أدى إلى فك جبهة البوليزاريو ارتباطها باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه عام 1991

عودة رئيس الجمهورية لارض الوطن

وهكذا تنتهي سنة 2020 بعودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لارض الوطن بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهرين.

وتنتظر رئيس الجمهورية ملفات هامة وقرارات مصيرية في الايام المقبلة

س.ي