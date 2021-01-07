ابرام اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة ووزارة البيئة

اشرف صبيحة اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد حميدو محمد رفقة وزيرة البيئة السيدة نصيرة بن حراث، بمقر وزارة البيئة على ابرام اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة.

وحسب البيان جاءت هده الاتفاقية في اطار تجسيد مخطط عمل الحكومة وذلك من خلال خلق فضاء للتبادل المستدام بين مختلف القطاعات.

واضاف البيان بان هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير السياحة المستدامة وتشجيعها، ترقية السياحة البيئية ، تطوير المشاريع والمنتجات الايكولوجية، المحافظة على التراث الطبيعي وكذا تثمين منتجات الصناعة التقليدية والعمل العائلي

وذلك من خلال تطوير برامج تحسيسية وتكوينية لفائدة متعاملي السياحة،وضع إطار شراكة مستهدف لترقية والترويج للسياحة البيئية والسياحة المستدامة، و اشراك المجتمع المدني والهيئات وفيدراليات المهنيين في مجال السياحة في ترقية السياحة البيئية.

كما تهدف أيضا إلى ترقية مناطق الظل بانعاش التنمية المحلية وبالأخص الريفية وكذا ابراز ماتزخر به من مقومات سياحية والمهارات الموجودة بها خاصة بالنسبة للصناعة التقليدية المتوارثة.