ابرام اتفاقية تعاون جديدة بين سونلغاز و الشركة العامة للكهرباء في ليبيا

ابرم مجمع سونلغاز والشركة العامة للكهرباء في ليبيا, اليوم الاحد , اتفاقية جديدة لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الانتاج والنقل وتوزيع الكهرباء و الغاز, حسبما اكده الرئيس المدير العام لسونلغاز, شاهر بولخراص.

و في ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع بحضور ممثل دبلوماسي للسفارة الليبية بالجزائر, محمد الجليدي, اوضح السيد بولخراص ان هذه الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي ابرمت سالفا بين الشركتين في مجال الانتاج, مبرزا انه تم توسيع هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذا الطاقات المتجددة