االرئيس تبون يستقبل سفير الهند اثر انتهاء مهامه

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الاثنين, سفير جمهورية الهند لدى الجزائر, السيد ساتبير سينغ, الذي أدى له زيارة وداع اثر انتهاء مهمته في الجزائر.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال, قال السفير الهندي كان لي الشرف أن أحظى باستقبال حار من طرف رئيس الجمهورية الذي أكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية, وكنت سعيدا بالاقتراحات التي قدمها في هذا الشأن, حيث سنعمل على تجسيد الأهداف التي حددها وأضاف أن البلدين لديهما جدول عمل مكثف بداية من السنة المقبلة, وسنعمل على تجسيده ونأمل من خلاله في زيادة حجم التعاون بين الجزائر والهند