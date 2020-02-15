“إيني” تباشر صناعات عدادات الكهرباء الذكية

نجاح في في صناعة ألواح الطاقة الشمسية وبطاقات السحب الالكتروني

كشفت إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية “ايني “بولاية سيدي بلعباس أنها ستباشر صناعة العدادات المنزلية للكهرباء لمحاربة تبذير الكهرباء وسرقته وذلك بالتعاون الشركتين التركيتين ” Emek” و “Makel”وهي شركات متخصصة في تصنيع عدادات الكهرباء الذكية، هذا ومن المنتظر أن يتم تزويد المشروع بمنصة معلومات لإدارة البيانات عن بعد كمرحلة أولى، ومن ثمة يتم تقديم هذا النظام على شركة توزيع الكهرباء والغاز ” سونلغاز” من اجل العمل به لتطوير نشاطها والعمل على مراقبة استهلاك الكهرباء وحمايته من التبذير .

هذا وأشارت إدارة “ايني ” في بيان لها أنها استقبلت وفد عن الشركتين التركيتين الأسبوع الماضي أين الاتفاق على بداية الإنتاج قريبا خاصة وان المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لديها موارد مادية وبشرية لتولي مسؤولية تصنيع عدادات كهربائية الكترونية ذات جودة ، و تضمن مؤسسة “ايني” للسلطات العامة تقديم هذا العداد الجديد بنصف سعر العداد الميكانيكي المسوق حالي خاصة وأنها سبق وان نجحت في إنتاج بطاقات السحب الالكتروني الذكية الخاصة بالبنوك وبريد الجزائر وقبلها الألواح الشمسية والهواتف الذكية ، خاصة وأنها تعتبر احدى الشركات الكبرى بالغرب الجزائري التي تستفيد من التكنولوجيا من خلال الاعتماد على البحوث الجامعية وتوظيفها ، والعمل مع عدة مؤسسات رائدة في العالم لتبادل الخبرات منها الشركتين التركيتين ” Emek” و “Makel”. الرائدتين في مجال تصنيع أنواع من العدادات الكهربائية الخاصة بالماء والغاز التي من شأنها المساهمة الفعالة في تنظيم استغلال واستهلاك هاتين المادتين الحيويتين .

محمد بن ترار