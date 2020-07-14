إيقاف المعتدين على الطواقم الطبية ومسيري المؤسسات الصحية

وجه اليوم، وزير العدل بلقاسم زغماتي، تعليمات إلى النواب العامين لدى المجالس القضائيةـ بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف المعتدين، على مستخدمي السلك الطبي، وشبه الطبي، ومسيري المؤسسات الصحية.

كما أكد وزير العدل على ضرورة اتخاذ إجراءات توقيف مرتكبي هذه الأفعال للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية.

كما دعا إلى التعامل مع هذه الظاهرة بالصرامة، التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا.