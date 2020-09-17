إيفاد فرق تفتيش للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

شرعت فرق من المفتشية العامة لوزارة الصحة اليوم الخميس، بعمليات تفتيشية وتقييمية عامة للعديد من المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

ونقل موقع التلفزيون العمومي، عن بيان لوزارة الصحة، إن الوزير عبد الرحمان بن بوزيد، أمر بالإطلاع على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات استقبال المرضى والتكفل بهم.

بالإضافة إلى تفتيش تسيير الاستعجالات، والنظافة والتحكم في تسيير التجهيزات الطبية ووصايتها.

وتهدف عمليات التفتيش، إلى تحسين ظروف عمل مهني الصحة والتركيز على مدى تفاعل هذه المؤسسات في تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة مؤخرا من الإدارة المركزية.

ويأتي ذلك، لأجل رفع مستوى التكفل الطبي بالمواطنين.

بالإضافة إلى معالجة النقائص المسجلة من أجل تحسين الرعاية الصحية في ظل الإستراتيجية الصحية الجديدة، تطبيقا لتوجيهات الحكومة.

وكذا تعزيز ودعم الأنشطة الصحية لمختلف التخصصات، بالنظر لتحسن الوضعية الوبائية .

وستحدد هذه العملية التفتيشية والتقييمية المعيار الأساسي الذي ستتخذ من خلالهما إجراءات مختلفة، حسب ذات البيان