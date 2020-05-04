إيطاليا ترفع قيود الحظر تدريجيا وتعيد أزيد من 4 مليون عامل إلى وظائفهم

شرعت السلطات الإيطالية، في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث سمحت لأزيد من 4 مليون شخص بالعودة إلى مناصب عملهم بعد شهرين من العطلة المهنية.

وزادت حركة النقل في الشوارع الرئيسية لمختلف المدن الإيطالية، كما استقل 192 راكباً أول قطار سريع صباحاً غادر ميلانو إلى نابولي.

وتتيح القرارات الحكومية عودة تدريجية إذ سمحت للمصانع باستئناف تشغيل خطوط الإنتاج الخاملة وسمحت بإعادة فتح الحدائق بما يتيح للأطفال الفرصة للتريض وللأقارب الالتقاء مرة أخرى.

لكن يتعين على الناس الحفاظ على مسافات فيما بينهم كما أن أغلب المتاجر ستظل مغلقة حتى 18 ماي. ويمكن للمطاعم والحانات بيع منتجاتها للزبائن دون السماح لهم بالجلوس لتناولها. وستبقى المدارس ودور السينما والمسرح مغلقة حتى إشعار آخر.

وشهدت إيطاليا ما يقارب 29 ألف حالة وفاة، من جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ 21 فيفري، وهو ما يمثل ثاني أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.