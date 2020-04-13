إيصال وسائل الوقاية إلى “كل شبر من الوطن”

* تحسين ظروف العمل ومراجعة سلم الأجور

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة إيصال المعدات الطبية ووسائل الحماية من فيروس كورونا، “إلى كل شبر من التراب الوطني”وأدلى الرئيس تبون بهذا التصريح خلال زيارته للصيدلية المركزية للمستشفيات بالعاصمة.

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف مهنيي القطاع, مثمنا جهودهم في مجابهة وباء كورونا.

وخلال تفقده لمصلحة الطب الداخلي للمستشفى الجامعي بني مسوس، تعهد الرئيس في حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة, مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها والصعوبات التي يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الأجور, مضيفا أن المهم هو تجاوز الصعوبات.

وصرح في هذا الصدد: “اليوم تغلبنا على هذا المرض بفضل الإيمان والإرادة”وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالهبة التضامنية والأخوية التي أثبتها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الوباء, معتبرا أنها (الهبة ) تعد “انطلاقة جديدة للجزائر”.

ع.غ