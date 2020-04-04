إيران: عمره 106 يتعافى من كورونا

الأولىالدولي
عن وافي مهاجري 713

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رجلا مسنا يبلغ من العمر 106 أعوام شفي بعد 14 يوما من إصابته بفيروس كورونا وغادر المستشفى صباح اليوم السبت.
وكان الرجل قد دخل غرفة العناية المركزة في مستشفى فرقان بمدينة قم.
حالة الشفاء هذه لمسن تجاوز 100 عام هي الثانية من نوعها في إيران، إذ كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن تعافي سيدة مسنة تبلغ من العمر 103 أعوام في محافظة سمنان شمالي البلاد، ومغادرتها المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع، وبعد شفائها تماما من كورونا.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك