إيدير بوتريف يتمنى المشاركة مع كتيبة بلماضي في كان الكاميرون

ج.ن

كشف إيدير بوتريف المهاجم الجزائري الشاب الناشط في صفوف نادي إكسلسيور البلجيكي عن أمنيته بالمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2022 رفقة كتيبة المدرب الوطني جمال بلماضي، ونشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم حوارا مطولا أجرته مع اللاعب السابق لفريق سامبدوريا الإيطالي، حيث قال: “لقد عشت لحظات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا بكل فخر واعتزاز”، وأضاف: “حتى عائلتي وأصدقائي احتفلوا كثيرا معي بذلك التتويج، وإنه من الرائع أن يتوج منتخبنا بأقوى بطولة في القارة الافريقية”، وواصل: ” في فريق لإكسلسيور كنت أنا ولاعب جزائري آخر، وسعدنا كثيرا بتتويج الخضر العام الماضي، وتلقينا حتى التهاني من زملائنا الآخرين”، وختم: “المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا ليست هدف بالنسبة لي وحسب، لكنها حلم لأنه يفصلنا عام واحد على انطلاقها ومن الصعب اللحاق بالمنتخب الوطني في هذه الفترة القصيرة، وسأكون فخور جدا في حال المشاركة في البطولة القادمة”.