إيداع 3 متهمين الحبس المؤقت في قضية اعتداء على اعوان الغابات بالبويرة

أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة البويرة بإيداع 3 أشخاص متهمين في حادثة الاعتداء التي مست أعوان محافظة الغابات بمنطقة اولاد راشد شرق عاصمة ولاية البويرة ، حيث تم توقيف هؤلاء الأشخاص من طرف مصالح الدرك الوطني بعد شكوى رسمية من محافظة الغابات تثبت تورطهم في الحادثة التي شهدتها أول أمس المنطقة بعد مداهمتهم وهم بصدد نقل أعمدة خشبية تم قطعها من الغابة وخلف الاعتداء تخريب سيارة الدورية مع تعرض الأعوان للإهانة والسب .

أحسن مرزوق