إيداع 04 إطارات من ولاية عين الدفلى الحبس

* وضع 27 آخر تحت نظام الرقابة القضائية .

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الدفلى مساء أول أمس بإيداع 04 إطارات سامية رهن الحبس المؤقت فيما تم استفادة 27 أخر من الرقابة القضائية في أكبر قضية فساد هزت ولاية عين الدفلى وتخص الرشوة والتزوير واستعمال المزور ،وتبديد أموال عمومية وتقديم إدلاءات كاذبة وهو الملف الذي سبق للضبط القضائية التحقيق فيه منذ مدة .

الأمر يتعلق بكل من مدير ديوان والي عين الدفلى “ق إبراهيم “، وكذا رئيس ديوان والي غليزان “ل عبد القادر ” بالإضافة مدير الإدارة المحلية لولاية تيبازة “ب عبد القادر ” والمدير السابق للحرس البلدي بعين الدفلى “ح عبد القادر ” وهذا في ملف يخص التزوير واستعمال المزور و ،سوء استغلال الوظيفة ، تبديد أموال عمومية ، وذلك فيما يخص ملفات الحرس البلدي ، في حين استفاد 27 متهما أخر من الرقابة القضائية ، هذا وكان المتهمين قد تم إحالتهم على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى بعد تحقيقات الضبطية القضائية والذي أحال الملف على قاضي التحقيق مع التماسات الإيداع ضد الجميع ، ليستمر التحقيق إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أول أمس وانتهى بإيداع 04 إطارات من أصل 31 متهما رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة .

محمد بن ترار