إيداع مصطفى رحيال سجن الحراش

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا صبيحة أول أمس الخميس بإيداع مدير ديوان الوزير الأول مصطفى رحيال سجن الحراش مباشرة بعد الاستماع إليه في جملة من قضايا الفساد المرتبطة بالعصابة وخاصة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان يعتبر علبته السوداء لمدة طويلة.

هذا ويواجه الوزير مصطفى رحيال تهم سوء استغلال الوظيفة ، استغلال النفوذ ،منح امتيازات غير مبررة في العديد من القضايا التي ستجر معها إطارات أخرى ، من جانب آخر قد توجه لذات الوزير تهم التزوير واستعمال المزور في ملأ استمارات الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي شغل مدير حملته في رئاسيات 19 أفريل 2019 التي تم إلغاؤها قبل الإجراء ، كما يشتبه أن ترتبط قضايا الفساد المتابع بها مع العديد من الإطارات الوزارية المتابعة في عدة ملفات في مقدمتها الوزيرين الأولين عبد المالك سلال بصفة خاصة وبعده بصفة أقل أحمد أويحيى ، حيث يوصف رحيال من اقرب المقربين من سلال وعائلته ، وكان فاعلا في حصول عائلة سلال وخصوصا ابنته ريم من عدة امتيازات وعقارات في مختلف أنحاء الوطن ، كما أشارت مصادر مقربة من التحقيق علاقة رحيال مع وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب الذي شغل معه عضوا في الهيئة المسيرة للأفلان وكان من الأعضاء الفاعلين فيها وهي الأمور التي يكشفها التحقيق الدقيق قبل إحالته على المحاكمة.

محمد بن ترار