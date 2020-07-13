إيداع مدير كاكوبات بسكيكدة الحبس لتورطه في الفساد

امر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أمس بإيداع رهن الحبس المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات” عن تهم تتعلق بقضايا فساد و اختلاس المال العام

وقد تم وضع في نفس القضية سكريتيرة المدير و 7 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية بجنحة المساس بأنظمة المعالجة المالية للمعطيات بالتعديل عن طريق الغش فيما وجهت لسكريتيرته تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية . و كان مدير كاكوبات و سكريتيرته يقومان, حسب المصدر القضائي, بالولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات و القيام بتصريحات تكميلية للأجور و نسبها لأشخاص غير معنيين بها و مقربين لهما كتجار و حرفيين على أساس أنهم عمال مصرح بهم لدى الصندوق مع وضع عناوين وهمية لهم و حسابات بنكية لتجار يبيعون سلعهم بالتقسيط يتم التقرب منهم و اقتناء أشياء من عندهم و استغلال حساباتهم البنكية في عملية الاختلاس و أضاف أن المدير و سكريتيرته بالإضافة إلى باقي الأطراف, متهمين باختلاس 7 ملايين و 290 ألف دج وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إيداع جميع المتهمين الحبس

ب.ع