إيداع مدير العمليات التجارية للجمارك بالميناء الجاف بواد سمار الحبس المؤقت

أحالت مصالح الأمن بالعاصمة، رئيس العمليات التجارية للجمارك بالميناء الجاف لواد السمار، على قاضي التحقيق بمحكمة الحراش الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

في إطار محاربة ظاهرة الفساد داخل المؤسسات العمومية قامت مصالح الأمن بتقديم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش رئيس العمليات التجارية للجمارك بالميناء الجاف لواد السمار(ح.ص)ألذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش،كما تم الوضع تحت إجراء الرقابة القضائية مع سحب جوازات السفر و منع مغادرة التراب الوطني لخمسة موظفين في سلك الجمارك من بينهم مراقب عام.

التهم الموجهة إليهم:

ـ طلب و قبول مزايا غير مستحقة

– إساءة إستغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة

ـ الإثراء الغير مشروع

ـ تبييض عائدات إجرامية

– حيازة ذخيرة حربية دون رخصة