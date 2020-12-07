إيداع مدير الخدمات الجامعية بعين تموشنت ومديرة الإقامة الجامعية للإناث تحت نظام الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقي لدى محكمة عين تموشنت بإيداع مدير الخدمات الجامعية بعين تموشنت ومديرة الإقامة الجامعية للإناث تحت نظام الرقابة القضائية بتهم إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية في ملف يخص النشاطات الرياضية والثقافية.

العملية جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها المكلفة بالنشاطات الثقافية والرياضية على مستوى الإقامة التي رفضت الإمضاء على إحدى الصفقات المشبوهة التي لم تحضر ما جعلها تتعرض للضغوطات من قبل مديرة الاقامة وكذا مدير الخدمات الجامعية من اجل ارغامها على الامضاء ، الامر الذي دفعها الى التعرض لضغوطات نفسية وتسجيل عطلة مرضية مع رفع دعوى قضائية انتهت بفتح تحقيق معمق في الملف وصل الى الوقوف على حقيقة الملف الذي احيل على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي التمس في حق المتهمين الايداع ، في حين ابقى قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت على الرقابة القضائية خاصة وان الشاكية تعاني من ضغوط نفسية بشهادة طبية ما قلص من قوة شهادتها.

محمد بن ترار