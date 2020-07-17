إيداع شخصين الحبس في قضية اعتداء على مستشفى

أودع أول أمس، قاضي التحقيق لدي محكمة عين الملح،جنوب ولاية المسيلة،شخصين الحبس المؤقت،على خلفية الأحداث التي شهدها مستشفى عين الملح،حيث تمكن عناصر أمن دائرة عين الملح،من إلقاء القبض على شخصين،متهمين بالاعتداء على موظفي قطاع الصحة،وبتحطيم أملاك الدولة،وكذا التعدي على موظف،تفاصيل القضية الأولى تعود إلى استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الملح، لضحية اعتداء بالضرب و الجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض (سكين) الذي راح ضحيته سائق سيارة إسعاف بذات المؤسسة الاستشفائية،أما القضية الثانية فتعود إلى شكوى تقدم بها مدير المؤسسة الاستشفائية،مفادها محاولة شخصا الدخول الى المؤسسة فقام أعوان الأمن منعه ليقوم بشتم وسب الأعوان قبل أن يقوم بتحطيم باب المؤسسة وتمزيق عجلات السيارات،و بعد تلقى أمن دائرة عين الملح للخبر قامت بمباشرة عملية البحث والتحري عن المتورطين في القضية وفي ظرف قياسي تم توقيف المعنيين ومن ثم قامت مصالح امن دائرة عين الملح بفتح تحقيق حول حيثيات القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح، الذي بدوره أحاله على السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، هذا الأخير الذي أمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية ببوسعادة.

عبدالباسط بديار