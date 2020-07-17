إيداع شخصين الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة البويرة بإيداع شخصين الحبس المؤقت و وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية مع استفادة شخصين من الإفراط في قضية حادثة الاعتداء على مدير مستشفى “محمد بوضياف” بمدينة البويرة وهذا بعد أن تم سماع جميع الأطراف من طرف وكيل الجمهورية ، وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء الاثنين الفارط حين اقتحم حوالي 30 شخصا مكتب مدير المستشفى من أجل الاعتداء عليه بعد رفضه تسليمهم جثة متوفي قبل ظهور نتائج التحاليل الخاصة به من معهد باستور حيث لم يجد وسيلة للنجدة سوى الفرار بجلده من خلال نافذة مكتبه بالطابق الأول ليصاب خلالها برضوض في أطرافه السفلى استفاد على إثرها من عطلة مرضية وتلت تلك الحادثة حركة احتجاجية عارمة من طرف الأطقم الطبية التي طالبت الجهات المسؤولة التدخل العاجل لوضع حدا لكل أشكال الاعتداءات والإهانات التي يتعرضون لها من طرف المواطنين خاصة في الفترات الليلية .

أحسن مرزوق