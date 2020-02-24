إيداع رجل الأعمال حسين متيجي الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع رجل الأعمال حسين متيجي، رفقة ابنه، الحبس المؤقت.

رجل المال والأعمال النافذ في الصناعة الغذائية متيجي منصور حسين، وجهت له تهم تكوين جمعية أشرار؛ استغلال النفوذ؛ التمويل الخفي للحملة الانتخابية ؛ تهريب المواد الغذائية المدعمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال منح امتيازات غير مبررة .

المتورطون في قضية متيجي، عدة شخصيات من بينهم ابنه وابنته وزوجته؛ ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق وسبعة وزراء سابقين يتقدمهم سلال، عبد القادر قاضي، بدة محجوب؛ عبد الغني زعلان؛ ورجل الأعمال المحبوس في قضايا فساد علي حداد.