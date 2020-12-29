إيداع رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر وأمين الخزينة تحت الرقابة القضائية بتهمة فساد

أمر اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق لدى محكمة السوقر شرق ولاية تيارت بايداع رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر وأمين الخزينة لذات اللجنة تحت الرقابة القضائية بتهمة سشوء التسيير ما ادى الى تبديد اموال عمومية خاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال المستشفى

وهذا وكان قاضي التحقيق قد استمع الى 11 شخصا من بينهم موظفة بين متهمين وشهود في القضية وذلك بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر الذي احال الملف الى السيد قاضي التحقيق، في قضية تسيير أموال لجنة الخدمات الاجتماعية،التي كان حسابها مجمد بقرار من الإدارة في شهر فيفري الماضي، عقب تلقيها عدة شكاوي شكاوى ، لكنها بقيت تسير بطريقة عادية، الامر الذي عجل بفتح تحقيق من قبل عناصر أمن دائرة السوقر التى فتحت تحقيقا حول تسيير أموال لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال مستشفى السوقر، بناء على تعليمة من النائب العام عقب شكوى رسمية مقدمة في هذا الاطار .

محمد بن ترار