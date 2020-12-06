إيداع رئيس بلدية عين الرحمة الحبس المؤقت

أمين بن لزرق

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة مازونة في ولاية غليزان مع نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت بينهم رئيس بلدية عين الرحمة ومنتخبين و4 موظفين بسبب ضلوعهم في قضية فساد بالبلدية ،وبحسب ما علمته جريدة الوسط فإن رئيس بلدية عين الرحمة ومن معه وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ومنح امتيازات غير مبررة قانونا.

وجاءت هذه القضية بعد التحقيقات التي باشرتها الضبطية الفضائية للمصالح الأمنية بعد تلقيها معلومات بوقوع تجاوزات في منح صفقة تتعلق بتهيئة مؤسسة تربوية بإقليم البلدية لمقاول دون أمر ببداية الأشغال ,(ODS) وهو ما يعتبر مخالف للتشريعات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية ما ترتب عنه الاحتكام لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه لاسيما المادتين 33و 34.

ولا يزال متهمين إثنين في حالة إفراج لغاية امتثالهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة مازونة بينهما منتخب ومقاول متهمين في نفس القضية.