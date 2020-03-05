إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين تموشنت الحبس المؤقت في قضية فساد

أودع رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين تموشنت الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد، حسبما علم الخميس لدى النيابة العامة لدى مجلس قضاء عين تموشنت.

وتم إيداع المتهم الحبس مساء الأربعاء بأمر صادر عن قاضية التحقيق لدى محكمة العامرية بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والمنح العمدي للغير لإمتياز غير مبرر عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة بين مترشحين وشفافية الإجراءات، مثلما أبرزه نفس المصدر.

وتتعلق القضية محل التحقيق القضائي بملف استغلال حديقة التسلية والترفيه لمدينة عين تموشنت، حسبما أشير إليه.