إيداع ثلاثة أشخاص الحبس لتورطهم في تسريب مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي

أودع ثلاثة أشخاص الحبس من بينهم امرأة, بتهم نشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 على مواقع التواصل الاجتماعي, حسب أفاد به بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني

وجاء في البيان أنه وفي إطار المتابعة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي وبهدف تأمين وضمان السير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا, تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة, من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة قام بنشر المواضيع عبر موقع الفايسبوك, كما أوقفت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الونزة امرأة رفقة شقيقها, ثبت تورطهما في تسريب مواضيع خاصة بشهادة البكالوريا و إرسال أجوبتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي, حسب ما ورد في ذات البيان, الذي أشار إلى فتح تحقيقين معمقين في القضيتين و ذلك بناء على تعليمتين نيابيتين بخصوص وجود تسريب لمواضيع البكالوريا

وقد مكنت التحقيقات من رصد حسابات إلكترونية يقوم أصحابها بنشر المواضيع و إرسال الإجابات, وفق ما جاء في ذات البيان وبالاعتماد على الوسائل التقنية الخاصة, حددت هوية أصحاب الحسابات التي أفضت إلى توقيف المشتبه بهم, كما تمت الإشارة إليه وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية, قدم المتورط الأول أمام محكمة تبسة ليصدر في حقه حكما يقضي ب 18 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية. من جهتها, قامت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الونزة بتقديم الفتاة المتورطة رفقة شقيقها أمام العدالة بمحكمة العوينات, التي أصدرت في حقهما حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية

ب.ع